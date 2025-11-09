Bourse aux jouets Salle des fêtes Charroux
Bourse aux jouets Salle des fêtes Charroux dimanche 9 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Salle des fêtes 31 route de Chatain Charroux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
La bourse est ouverte à tous, pas seulement pour les parents d’enfants de l’école de Charroux. .
Salle des fêtes 31 route de Chatain Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 10 95 24
English : Bourse aux jouets
German : Bourse aux jouets
Italiano :
Espanol : Bourse aux jouets
L’événement Bourse aux jouets Charroux a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou