Bourse aux jouets

Chaumercenne Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

C’est bientôt Noel, grande bourse aux jouets à Chaumercenne, dimanche 16 novembre de 9h à 15h à la mairie

Buvette, repas sur place. .

Chaumercenne 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 63 54 01

