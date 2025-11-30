BOURSE AUX JOUETS

SALLE DES FÊTES Chein-Dessus Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

L’APE Vallée de l’Arbas vous invite à sa bouse aux jouets !

Venez passer la journée avec nous lors de notre bourse aux jouets et trouvé votre bonheur ! 5 .

SALLE DES FÊTES Chein-Dessus 31160 Haute-Garonne Occitanie ape.vallee.arbas@hotmail.com

English :

The APE Vallée de l’Arbas invites you to its toy bouse!

German :

Die EV Arbas-Tal lädt Sie zu ihrem Spielzeugmist ein!

Italiano :

L’APE Vallée de l’Arbas vi invita alla sua fiera del giocattolo!

Espanol :

¡El APE Vallée de l’Arbas te invita a su feria del juguete!

L’événement BOURSE AUX JOUETS Chein-Dessus a été mis à jour le 2025-11-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE