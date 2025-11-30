BOURSE AUX JOUETS Chein-Dessus
BOURSE AUX JOUETS Chein-Dessus dimanche 30 novembre 2025.
BOURSE AUX JOUETS
SALLE DES FÊTES Chein-Dessus Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Date(s) :
2025-11-30
L’APE Vallée de l’Arbas vous invite à sa bouse aux jouets !
Venez passer la journée avec nous lors de notre bourse aux jouets et trouvé votre bonheur ! 5 .
SALLE DES FÊTES Chein-Dessus 31160 Haute-Garonne Occitanie ape.vallee.arbas@hotmail.com
English :
The APE Vallée de l’Arbas invites you to its toy bouse!
German :
Die EV Arbas-Tal lädt Sie zu ihrem Spielzeugmist ein!
Italiano :
L’APE Vallée de l’Arbas vi invita alla sua fiera del giocattolo!
Espanol :
¡El APE Vallée de l’Arbas te invita a su feria del juguete!
L’événement BOURSE AUX JOUETS Chein-Dessus a été mis à jour le 2025-11-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE