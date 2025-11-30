Bourse aux jouets Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs
Bourse aux jouets Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs dimanche 30 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura
Bourse aux jouets le 30 novembre de 9h30 à 13h à la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs.
Organisée par l’association des parents d’élèves de Clairvaux-les-Lacs. .
Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 27 40 77 apeecc39@gmail.com
