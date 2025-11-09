Bourse aux jouets Salle des Fêtes Clérieux

Bourse aux jouets

Salle des Fêtes 14B Rue du Chalon Clérieux Drôme

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Venez à la 9ème édition de la bourse aux jouets de l’APEL ! Vendez ou achetez jouets bébé & enfant, vêtements, livres, jeux de société, puériculture, … Et au programme, une super tombola avec un tirage au sort le 19 décembre lors des fééries de Noël !

Salle des Fêtes 14B Rue du Chalon Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 83 63 43 apel.sacrecoeur.clerieux@gmail.com

English :

Come along to the 9th APEL toy fair! Buy or sell baby & children’s toys, clothes, books, board games, nursery equipment, etc And don’t forget a great tombola with a draw on December 19 during the Christmas festivities!

German :

Kommen Sie zur 9. Ausgabe der Spielzeugbörse der APEL! Verkaufen oder kaufen Sie Baby- und Kinderspielzeug, Kleidung, Bücher, Gesellschaftsspiele, Säuglingspflege, ? Und auf dem Programm steht eine tolle Tombola mit einer Verlosung am 19. Dezember während der Weihnachtsfeiern!

Italiano :

Partecipate alla 9ª fiera del giocattolo APEL! Comprate o vendete giocattoli per bambini e neonati, vestiti, libri, giochi da tavolo, attrezzature per l’asilo, ecc Ci sarà anche una grande tombola con estrazione il 19 dicembre durante le feste di Natale!

Espanol :

Ven a la 9ª Feria del Juguete de APEL Compra o vende juguetes para bebés y niños, ropa, libros, juegos de mesa, material de guardería, etc También habrá una gran tómbola con sorteo el 19 de diciembre durante las fiestas navideñas

