Bourse aux jouets Confolens
Bourse aux jouets Confolens dimanche 16 novembre 2025.
Bourse aux jouets
marché couvert Confolens Charente
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-16
Organisée par l’APEC
marché couvert Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 25 04 80
English :
Organized by APEC
German :
Organisiert von der APEC
Italiano :
Organizzato da APEC
Espanol :
Organizado por APEC
