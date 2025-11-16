Bourse aux jouets

marché couvert Confolens Charente

Tarif : – –

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Organisée par l’APEC

marché couvert Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 25 04 80

English :

Organized by APEC

German :

Organisiert von der APEC

Italiano :

Organizzato da APEC

Espanol :

Organizado por APEC

L’événement Bourse aux jouets Confolens a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme Charente Limousine