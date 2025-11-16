Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse aux jouets Confolens

Bourse aux jouets Confolens dimanche 16 novembre 2025.

Bourse aux jouets

marché couvert Confolens Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :
2025-11-16

Organisée par l’APEC
marché couvert Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 25 04 80 

English :

Organized by APEC

German :

Organisiert von der APEC

Italiano :

Organizzato da APEC

Espanol :

Organizado por APEC

L’événement Bourse aux jouets Confolens a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme Charente Limousine