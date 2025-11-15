Bourse aux jouets Espace Jean Doucet Cordemais

Bourse aux jouets

Espace Jean Doucet 35 Rue des Sports Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-16 13:30:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

L’Amicale Laïque de Cordemais organise une bourse aux jouets, déco de Noël, vélos, livres adultes/enfants, déguisements, jeux vidéos, consoles, puzzles, jeux de société, etc… et articles de puériculture (pas de vêtements, sauf gigoteuses) à l’Espace Jean Doucet, hippodrome de Cordemais (entrée par la rue des Sports). .

Espace Jean Doucet 35 Rue des Sports Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 05 44 57 delphine.garat@sfr.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux jouets Cordemais a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay