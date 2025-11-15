Bourse aux jouets Espace Jean Doucet Cordemais
Bourse aux jouets Espace Jean Doucet Cordemais samedi 15 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Espace Jean Doucet 35 Rue des Sports Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-16 13:30:00
Date(s) :
2025-11-15 2025-11-16
L’Amicale Laïque de Cordemais organise une bourse aux jouets, déco de Noël, vélos, livres adultes/enfants, déguisements, jeux vidéos, consoles, puzzles, jeux de société, etc… et articles de puériculture (pas de vêtements, sauf gigoteuses) à l’Espace Jean Doucet, hippodrome de Cordemais (entrée par la rue des Sports). .
Espace Jean Doucet 35 Rue des Sports Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 05 44 57 delphine.garat@sfr.fr
