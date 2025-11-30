Bourse aux Jouets et matériel de puériculture place Adolphe David Coulans-sur-Gée

Bourse aux Jouets et matériel de puériculture

place Adolphe David Salle de la Gare Coulans-sur-Gée Sarthe

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

Venez faire le plein de bonnes affaires avant les fêtes !

Jouets, articles de puériculture…, il y en aura pour tous les goûts ! Sur place buvette & petite restauration pour une pause gourmande .

place Adolphe David Salle de la Gare Coulans-sur-Gée 72550 Sarthe Pays de la Loire comitedesfetescoulanssurgee@gmail.com

English :

Come and stock up on bargains before the holidays!

German :

Kommen Sie und decken Sie sich vor den Feiertagen mit Schnäppchen ein!

Italiano :

Venite a fare scorta di occasioni prima delle festività!

Espanol :

Venga y consiga gangas antes de las fiestas

