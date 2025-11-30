Bourse aux Jouets et matériel de puériculture place Adolphe David Coulans-sur-Gée
Bourse aux Jouets et matériel de puériculture place Adolphe David Coulans-sur-Gée dimanche 30 novembre 2025.
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Venez faire le plein de bonnes affaires avant les fêtes !
Jouets, articles de puériculture…, il y en aura pour tous les goûts ! Sur place buvette & petite restauration pour une pause gourmande .
comitedesfetescoulanssurgee@gmail.com
English :
Come and stock up on bargains before the holidays!
German :
Kommen Sie und decken Sie sich vor den Feiertagen mit Schnäppchen ein!
Italiano :
Venite a fare scorta di occasioni prima delle festività!
Espanol :
Venga y consiga gangas antes de las fiestas
