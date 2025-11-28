Bourse aux jouets centre socio culturel Cozes
Bourse aux jouets centre socio culturel Cozes vendredi 28 novembre 2025.
Bourse aux jouets
centre socio culturel Hôtel de ville Cozes Charente-Maritime
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28 20:00:00
2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30
Déposez vos jouets, nous les vendons pour vous.
centre socio culturel Hôtel de ville Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 96 72 ccascozes@orange.fr
English :
Drop off your toys and we’ll sell them for you.
German :
Geben Sie Ihr Spielzeug ab, wir verkaufen es für Sie.
Italiano :
Lasciate i vostri giocattoli e li venderemo per voi.
Espanol :
Deja tus juguetes y los venderemos por ti.
