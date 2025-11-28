Bourse aux jouets centre socio culturel Cozes

Bourse aux jouets

centre socio culturel Hôtel de ville Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30

Déposez vos jouets, nous les vendons pour vous.

.

centre socio culturel Hôtel de ville Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 96 72 ccascozes@orange.fr

English :

Drop off your toys and we’ll sell them for you.

German :

Geben Sie Ihr Spielzeug ab, wir verkaufen es für Sie.

Italiano :

Lasciate i vostri giocattoli e li venderemo per voi.

Espanol :

Deja tus juguetes y los venderemos por ti.

L’événement Bourse aux jouets Cozes a été mis à jour le 2025-10-29 par Royan Atlantique