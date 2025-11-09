Bourse aux jouets Cramoisy

Bourse aux jouets

7 Rue du Pont Cramoisy Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Le lien cramoisien organise dimanche 9 novembre une bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture.

Rdv de 10h à 17h à la salle des fêtes, rue du pont 60660 Cramoisy

buvette et goûter sur place

Inscription pour les exposants jusqu’au 26 octobre au 06 87 54 33 64

3€ la table

7 Rue du Pont Cramoisy 60660 Oise Hauts-de-France +33 6 87 54 33 64

English :

Le lien cramoisien is organizing a toy, clothing and childcare equipment fair on Sunday November 9.

From 10am to 5pm at the salle des fêtes, rue du pont 60660 Cramoisy

refreshments and snacks on site

Exhibitors to register by October 26: 06 87 54 33 64

3? the table

German :

Le lien cramoisien organisiert am Sonntag, den 9. November, eine Börse für Spielzeug, Kleidung und Babyausstattung.

Treffpunkt von 10 bis 17 Uhr in der Festhalle, rue du pont 60660 Cramoisy

getränkestand und Snacks vor Ort

Anmeldung für Aussteller bis zum 26. Oktober unter 06 87 54 33 64

3? der Tisch

Italiano :

domenica 9 novembre Le lien cramoisien organizza una fiera di giocattoli, abbigliamento e attrezzature per l’infanzia.

Ritrovo dalle 10.00 alle 17.00 presso la sala del villaggio, rue du pont 60660 Cramoisy

rinfreschi e spuntini sul posto

Gli espositori devono iscriversi entro il 26 ottobre al numero 06 87 54 33 64

3? un tavolo

Espanol :

Le lien cramoisien organiza el domingo 9 de noviembre una feria de juguetes, ropa y material de puericultura.

Lugar de encuentro de 10.00 a 17.00 horas en el ayuntamiento, rue du pont 60660 Cramoisy

refrescos y tentempiés in situ

Los expositores deben inscribirse antes del 26 de octubre llamando al 06 87 54 33 64

3? una mesa

