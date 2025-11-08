BOURSE AUX JOUETS DE LA CROIX ROUGE La Canourgue
BOURSE AUX JOUETS DE LA CROIX ROUGE La Canourgue samedi 8 novembre 2025.
BOURSE AUX JOUETS DE LA CROIX ROUGE
La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08 18:30:00
Date(s) :
2025-11-08
La croix rouge organise une bourse aux jouets à la salle des fêtes de La Canourgue de 10h à 18h30, rendez-vous nombreux !
Jouets, jeux, puzzles, livres,…etc
La croix rouge organise une bourse aux jouets à la salle des fêtes de La Canourgue de 10h à 18h30, rendez-vous nombreux !
Jouets, jeux, puzzles, livres,…etc .
La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 51 06 ul.lacanourgue@croix-rouge.fr
English :
The Red Cross is organizing a toy fair at the Salle des Fêtes in La Canourgue from 10am to 6.30pm, so come one, come all!
Toys, games, puzzles, books, etc
German :
Das Rote Kreuz organisiert eine Spielzeugbörse im Festsaal von La Canourgue von 10:00 bis 18:30 Uhr. Kommen Sie zahlreich!
Spielzeug, Spiele, Puzzles, Bücher,…etc
Italiano :
La Croce Rossa organizza una fiera del giocattolo presso la Salle des Fêtes di La Canourgue dalle 10 alle 18.30. Non mancate!
Giocattoli, giochi, puzzle, libri, ecc
Espanol :
La Cruz Roja organiza una feria del juguete en la Salle des Fêtes de La Canourgue de 10.00 a 18.30 h. ¡No te la pierdas!
Juguetes, juegos, puzzles, libros, etc
L’événement BOURSE AUX JOUETS DE LA CROIX ROUGE La Canourgue a été mis à jour le 2025-10-23 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn