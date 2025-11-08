BOURSE AUX JOUETS DE LA CROIX ROUGE

La Canourgue Lozère

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 18:30:00

2025-11-08

La croix rouge organise une bourse aux jouets à la salle des fêtes de La Canourgue de 10h à 18h30, rendez-vous nombreux !

Jouets, jeux, puzzles, livres,…etc

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 51 06 ul.lacanourgue@croix-rouge.fr

English :

The Red Cross is organizing a toy fair at the Salle des Fêtes in La Canourgue from 10am to 6.30pm, so come one, come all!

Toys, games, puzzles, books, etc

German :

Das Rote Kreuz organisiert eine Spielzeugbörse im Festsaal von La Canourgue von 10:00 bis 18:30 Uhr. Kommen Sie zahlreich!

Spielzeug, Spiele, Puzzles, Bücher,…etc

Italiano :

La Croce Rossa organizza una fiera del giocattolo presso la Salle des Fêtes di La Canourgue dalle 10 alle 18.30. Non mancate!

Giocattoli, giochi, puzzle, libri, ecc

Espanol :

La Cruz Roja organiza una feria del juguete en la Salle des Fêtes de La Canourgue de 10.00 a 18.30 h. ¡No te la pierdas!

Juguetes, juegos, puzzles, libros, etc

