Bourse aux jouets de l’APE – Courseulles-sur-Mer, 1 juin 2025 09:00, Courseulles-sur-Mer.

Calvados

Bourse aux jouets de l’APE École, rue des Brèques Courseulles-sur-Mer Calvados

L’association des parents d’élèves de l’école Gilbert Boulanger organise une bourse aux jouets le dimanche 1er juin de 9h à 17h à l’école élémentaire (face au gymnase des Brèques).

Restauration, goûter et buvette sur place.

Réservation exposants apedecourseullessurmer@gmail.com. Tarif 4€ par mètre linéaire au sol. Voiture sur place dès 5 mètres linéaire.

École, rue des Brèques

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie apecourseullessurmer@gmail.com

English : Bourse aux jouets de l’APE

The Gilbert Boulanger school parents’ association is organizing a toy fair on Sunday June 1 from 9am to 5pm at the elementary school (opposite the Brèques gymnasium).

Catering, snacks and refreshments on site.

Exhibitor bookings: apedecourseullessurmer@gmail.com. Price: 4? per linear meter of floor space. Car on site from 5 linear meters.

German : Bourse aux jouets de l’APE

Die Elternvereinigung der Gilbert-Boulanger-Schule organisiert am Sonntag, den 1. Juni, von 9 bis 17 Uhr in der Grundschule (gegenüber der Sporthalle Brèques) eine Spielzeugbörse.

Verpflegung, Snacks und Getränke vor Ort.

Reservierung für Aussteller: apedecourseullessurmer@gmail.com. Preis: 4 ? pro laufendem Meter Boden. Auto vor Ort ab 5 Meter.

Italiano :

L’associazione dei genitori della scuola Gilbert Boulanger organizza una fiera del giocattolo domenica 1° giugno dalle 9 alle 17 presso le scuole elementari (di fronte alla palestra Brèques).

Catering, snack e rinfreschi sul posto.

Prenotazioni per gli espositori: apedecourseullessurmer@gmail.com. Prezzo: 4? per metro lineare di superficie. Auto in loco a partire da 5 metri lineari.

Espanol :

La asociación de padres de la escuela Gilbert Boulanger organiza una feria del juguete el domingo 1 de junio, de 9.00 a 17.00 h, en la escuela primaria (frente al gimnasio Brèques).

Catering, aperitivos y refrescos in situ.

Reservas para expositores: apedecourseullessurmer@gmail.com. Precio: 4? por metro lineal de superficie. Coche in situ a partir de 5 metros lineales.

L’événement Bourse aux jouets de l’APE Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Coeur de Nacre