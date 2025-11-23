BOURSE AUX JOUETS DE L’APE

Lamalou-les-Bains Hérault

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Dimanche 23 novembre, venez offrir une seconde vie aux jouets qui ne servent plus.

Bourse aux jouets de 9h à 13h.

L’association de Parents d’Elèves de Lamalou les Bains organise une bourse aux jouets à la Salle des fêtes.

Emplacement 10€ paiement à l’inscription.

Sur place restauration rapide, , buvette

ape.lamalou34240@outlook.fr ou au 06 75 48 34 90

L’APE organise en parallèle une collecte de livre en partenariat avec la bibliothèque associative de Lamalou les Bains. .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 75 48 34 90 ape.lamalou34240@outlook.fr

English :

Come and give a second life to toys no longer in use on Sunday 23rd November.

Toy fair from 9am to 1pm.

The Lamalou les Bains Parents’ Association organizes a toy market at the Salle des fêtes.

Pitch 10? payment on registration.

On site: fast food, refreshments

ape.lamalou34240@outlook.fr or 06 75 48 34 90

German :

Am Sonntag, den 23. November, können Sie nicht mehr benötigtem Spielzeug ein zweites Leben schenken.

Spielzeugbörse von 9 bis 13 Uhr.

Die Elternvereinigung von Lamalou les Bains organisiert eine Spielzeugbörse in der Salle des fêtes.

Standplatz 10 ? Bezahlung bei der Anmeldung.

Vor Ort: Schnellimbiss, Getränkestand

ape.lamalou34240@outlook.fr oder unter 06 75 48 34 90

Italiano :

Domenica 23 novembre, venite a dare una seconda vita ai giocattoli che non vengono più utilizzati.

Fiera del giocattolo dalle 9.00 alle 13.00.

L’Associazione dei genitori di Lamalou les Bains organizza una fiera del giocattolo presso la Salle des fêtes.

Piazzola 10? pagamento all’iscrizione.

Sul posto: fast food, rinfreschi

ape.lamalou34240@outlook.fr o 06 75 48 34 90

Espanol :

El domingo 23 de noviembre, venga a dar una segunda vida a los juguetes que ya no se utilizan.

Feria del juguete de 9 a 13 h.

La Asociación de Padres de Lamalou les Bains organiza una feria del juguete en la Sala de Fiestas.

Parcela 10? pago en la inscripción.

En el lugar: comida rápida, refrescos

ape.lamalou34240@outlook.fr o 06 75 48 34 90

