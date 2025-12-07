Bourse aux jouets de l’APEL Saint-Louis Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Bourse aux jouets de l’APEL Saint-Louis

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-07 08:30:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Rendez-vous le 7 décembre dès 8h30 et jusqu’à 17h à la Maison pour tous (salle Édith-Piaf) pour dénicher des jouets à petits prix et faire le plein de bonnes affaires ! Buvette et snack sur place.

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 46 14 73

English :

Join us on December 7 from 8.30am to 5pm at the Maison pour tous (salle Édith-Piaf) to pick up toys at low prices and grab a bargain! Refreshments and snacks on site.

German :

Treffen Sie sich am 7. Dezember ab 8:30 Uhr bis 17:00 Uhr im Maison pour tous (Edith-Piaf-Saal), um Spielzeug zu günstigen Preisen zu finden und viele Schnäppchen zu machen! Getränke und Snacks vor Ort.

Italiano :

Unitevi a noi il 7 dicembre dalle 8.30 alle 17.00 presso la Maison pour tous (salle Édith-Piaf) per trovare giocattoli a prezzi bassi e cogliere tutte le occasioni possibili! Rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

Únase a nosotros el 7 de diciembre, de 8.30 a 17.00 h, en la Maison pour tous (sala Édith-Piaf) para encontrar juguetes a bajo precio y hacerse con todas las gangas que pueda Refrescos y tentempiés in situ.

L’événement Bourse aux jouets de l’APEL Saint-Louis Chadrac a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay