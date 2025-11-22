Bourse aux jouets de Noël Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

Sévérac-le-Château 2 rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron Aveyron

Faites de la place pour Noël en participant à la bourse aux jouets organisée par Familles rurales ! Une occasion idéale pour donner une seconde vie aux jouets et gagner un peu d’argent tout en soutenant le Téléthon.

Le samedi 22 novembre, de 9h à 13h, l’association Familles rurales vous invite à sa traditionnelle Bourse aux Jouets pour Noël, à la salle d’animations de Sévérac-le-Château. C’est l’occasion parfaite de vider les armoires, revendre des jouets, jeux de société, peluches, livres et petit matériel de puériculture, tout en permettant à d’autres familles de faire des trouvailles à petit prix.

Chaque vendeur dispose d’un stand de 2 m × 3 m, comprenant une table et une chaise. Possibilité d’apporter un portant supplémentaire (mais aucune autre table). Sur place, une buvette et une tombola au profit du Téléthon permettront d’allier plaisir et solidarité.

Organisée par Familles rurales au profit du Téléthon. .

Sévérac-le-Château 2 rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

English :

Make room for Christmas by taking part in the toy fair organized by Familles rurales! An ideal opportunity to give toys a second life and earn a little money while supporting the Telethon.

German :

Schaffen Sie Platz für Weihnachten, indem Sie an der von Familles rurales organisierten Spielzeugbörse teilnehmen! Eine ideale Gelegenheit, um Spielsachen ein zweites Leben zu geben, etwas Geld zu verdienen und gleichzeitig den Telethon zu unterstützen.

Italiano :

Fate spazio al Natale partecipando alla fiera del giocattolo organizzata da Familles rurales! È il modo perfetto per dare una seconda vita ai giocattoli e guadagnare un po’ di soldi sostenendo Telethon.

Espanol :

Haz hueco a la Navidad participando en la feria del juguete organizada por Familles rurales Es la manera perfecta de dar una segunda vida a los juguetes y ganar un poco de dinero mientras apoyas al Teletón.

