BOURSE AUX JOUETS DE ROUMENS Village Roumens dimanche 9 novembre 2025.

Village SALLE DES FETES Roumens Haute-Garonne

Début : 2025-11-09 08:30:00

fin : 2025-11-09 17:30:00

2025-11-09

Des idées cadeaux pour Noël !

Le Foyer de Roumens organise sa Bourse aux Jouets. Vous trouverez des livres, des articles de puériculture, des vêtements pour les enfants de 0 à 14 ans. Inscription 5€ la table d’1,80m.

Entrée gratuite pour les visiteurs. .

Village SALLE DES FETES Roumens 31540 Haute-Garonne Occitanie foyerderoumens31@gmail.com

English :

Gift ideas for Christmas!

German :

Geschenkideen für Weihnachten!

Italiano :

Idee regalo per Natale!

Espanol :

Ideas para regalar en Navidad

