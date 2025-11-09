BOURSE AUX JOUETS DE ROUMENS Village Roumens
BOURSE AUX JOUETS DE ROUMENS Village Roumens dimanche 9 novembre 2025.
Village SALLE DES FETES Roumens Haute-Garonne
Début : 2025-11-09 08:30:00
fin : 2025-11-09 17:30:00
2025-11-09
Des idées cadeaux pour Noël !
Le Foyer de Roumens organise sa Bourse aux Jouets. Vous trouverez des livres, des articles de puériculture, des vêtements pour les enfants de 0 à 14 ans. Inscription 5€ la table d’1,80m.
Entrée gratuite pour les visiteurs. .
Village SALLE DES FETES Roumens 31540 Haute-Garonne Occitanie foyerderoumens31@gmail.com
