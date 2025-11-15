Bourse aux jouets salle des fêtes de Marmignolles Désertines
Bourse aux jouets salle des fêtes de Marmignolles Désertines samedi 15 novembre 2025.
Bourse aux jouets
salle des fêtes de Marmignolles Place Gérard Philippe Désertines Allier
Tarif : – –
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Grande bourse aux jouets à la salle des fêtes de Marmignolles.
salle des fêtes de Marmignolles Place Gérard Philippe Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes canime03630@gmail.com
English :
Big toy market at the Marmignolles village hall.
German :
Große Spielzeugbörse in der Festhalle von Marmignolles.
Italiano :
Grande fiera del giocattolo presso la sala del villaggio di Marmignolles.
Espanol :
Gran feria del juguete en el ayuntamiento de Marmignolles.
