Bourse aux jouets salle des fêtes de Marmignolles Désertines

Bourse aux jouets

salle des fêtes de Marmignolles Place Gérard Philippe Désertines Allier

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Grande bourse aux jouets à la salle des fêtes de Marmignolles.

salle des fêtes de Marmignolles Place Gérard Philippe Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes canime03630@gmail.com

English :

Big toy market at the Marmignolles village hall.

German :

Große Spielzeugbörse in der Festhalle von Marmignolles.

Italiano :

Grande fiera del giocattolo presso la sala del villaggio di Marmignolles.

Espanol :

Gran feria del juguete en el ayuntamiento de Marmignolles.

