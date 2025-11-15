Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse aux jouets salle des fêtes de Marmignolles Désertines

Bourse aux jouets salle des fêtes de Marmignolles Désertines samedi 15 novembre 2025.

Bourse aux jouets

salle des fêtes de Marmignolles Place Gérard Philippe Désertines Allier

Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-15

Grande bourse aux jouets à la salle des fêtes de Marmignolles.
salle des fêtes de Marmignolles Place Gérard Philippe Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   canime03630@gmail.com

English :

Big toy market at the Marmignolles village hall.

German :

Große Spielzeugbörse in der Festhalle von Marmignolles.

Italiano :

Grande fiera del giocattolo presso la sala del villaggio di Marmignolles.

Espanol :

Gran feria del juguete en el ayuntamiento de Marmignolles.

