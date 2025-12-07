Bourse aux jouets – Dimanche 7 décembre 2025 – Maison Pour Tous Salle Pierre Fouré – Maison pour Tous Chantepie

L’association APE Les 4 Écoles organise une bourse aux jouets le dimanche 7 décembre 2025 de 9h à 13h – salle Pierre Fouré – Maison pour Tous de CHANTEPIE.

L’association APE Les 4 Écoles organise le dimanche 7 décembre – de 9h à 13h – une bourse aux jouets salle Pierre Fouré – Maison pour tous – Chantepie.

Entrée gratuite

Petite buvette sur place

Renseignements et réservation par mail : [apechantepie.jouets@gmail.com](mailto:apechantepie.jouets@gmail.com)

Salle Pierre Fouré – Maison pour Tous 86 avenue André Bonnin Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine