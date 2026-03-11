Bourse aux jouets Drulhe
Bourse aux jouets Drulhe dimanche 12 avril 2026.
Bourse aux jouets
Drulhe Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Bourse aux jouets et à la puériculture, à la salle des fêtes de 9 h à 17 h. Pour les exposants tarif stand 1m80 8 euros. Places limitées. Informations et réservations 06 10 87 10 74 ou 06 27 89 13 08. Buvette et restauration sur place. (APEL de Drulhe) .
Drulhe 12350 Aveyron Occitanie +33 6 10 87 10 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bourse aux jouets Drulhe a été mis à jour le 2026-03-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)