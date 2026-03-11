Bourse aux jouets Drulhe

Bourse aux jouets

Bourse aux jouets et à la puériculture, à la salle des fêtes de 9 h à 17 h. Pour les exposants tarif stand 1m80 8 euros. Places limitées. Informations et réservations 06 10 87 10 74 ou 06 27 89 13 08. Buvette et restauration sur place. (APEL de Drulhe) .

