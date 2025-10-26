Bourse aux jouets du Père Noël Saint-Lyphard

Bourse aux jouets du Père Noël

Salle des Sports La Vinière Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

2025-10-26

Bourse aux jouets avec buvette et restauration sur place.

Puériculture Jouets Vêtements enfants .

Salle des Sports La Vinière Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 78 81 07 85 david.legal2@free.fr

L’événement Bourse aux jouets du Père Noël Saint-Lyphard a été mis à jour le 2025-10-15 par ADT44