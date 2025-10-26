Bourse aux jouets du Père Noël Saint-Lyphard
Bourse aux jouets du Père Noël Saint-Lyphard dimanche 26 octobre 2025.
Bourse aux jouets du Père Noël
Salle des Sports La Vinière Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26 17:00:00
Bourse aux jouets avec buvette et restauration sur place.
Puériculture Jouets Vêtements enfants .
Salle des Sports La Vinière Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 78 81 07 85 david.legal2@free.fr
