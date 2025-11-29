Bourse aux jouets

Duvy Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 17:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Noël approche, venez faire de bonnes affaires !!

Rendez-vous le 29 novembre à la salle des fêtes de Duvy

de 9h à 17h30

Buvette sur place, gâteaux et crêpes

Inscription et renseignements apeldor2022@gmail.com

06.84.33.57.49.

Duvy 60800 Oise Hauts-de-France apeldor2022@gmail.com

English :

Christmas is coming, come and make good deals !

See you on November 29 at the Duvy village hall

from 9am to 5:30pm

Refreshments on site, cakes and crêpes

Registration and information: apeldor2022@gmail.com

06.84.33.57.49.

German :

Weihnachten steht vor der Tür, kommen Sie und machen Sie gute Geschäfte!!!

Wir treffen uns am 29. November in der Festhalle von Duvy

von 9 bis 17.30 Uhr

Getränke vor Ort, Kuchen und Crêpes

Anmeldung und Informationen: apeldor2022@gmail.com

06.84.33.57.49.

Italiano :

Il Natale è alle porte, quindi venite a fare affari!

Ci vediamo il 29 novembre presso la sala del villaggio di Duvy

dalle 9.00 alle 17.30

Rinfresco in loco, torte e crêpes

Iscrizioni e informazioni: apeldor2022@gmail.com

06.84.33.57.49.

Espanol :

Se acercan las Navidades, ¡venga a por sus gangas!

Nos vemos el 29 de noviembre en el ayuntamiento de Duvy

de 9h a 17h30

Refrescos in situ, pasteles y crepes

Inscripciones e información: apeldor2022@gmail.com

06.84.33.57.49.

