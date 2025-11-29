Bourse aux jouets Duvy
Bourse aux jouets Duvy samedi 29 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Duvy Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 17:30:00
Date(s) :
2025-11-29
Noël approche, venez faire de bonnes affaires !!
Rendez-vous le 29 novembre à la salle des fêtes de Duvy
de 9h à 17h30
Buvette sur place, gâteaux et crêpes
Inscription et renseignements apeldor2022@gmail.com
06.84.33.57.49.
Duvy 60800 Oise Hauts-de-France apeldor2022@gmail.com
English :
Christmas is coming, come and make good deals !
See you on November 29 at the Duvy village hall
from 9am to 5:30pm
Refreshments on site, cakes and crêpes
Registration and information: apeldor2022@gmail.com
06.84.33.57.49.
German :
Weihnachten steht vor der Tür, kommen Sie und machen Sie gute Geschäfte!!!
Wir treffen uns am 29. November in der Festhalle von Duvy
von 9 bis 17.30 Uhr
Getränke vor Ort, Kuchen und Crêpes
Anmeldung und Informationen: apeldor2022@gmail.com
06.84.33.57.49.
Italiano :
Il Natale è alle porte, quindi venite a fare affari!
Ci vediamo il 29 novembre presso la sala del villaggio di Duvy
dalle 9.00 alle 17.30
Rinfresco in loco, torte e crêpes
Iscrizioni e informazioni: apeldor2022@gmail.com
06.84.33.57.49.
Espanol :
Se acercan las Navidades, ¡venga a por sus gangas!
Nos vemos el 29 de noviembre en el ayuntamiento de Duvy
de 9h a 17h30
Refrescos in situ, pasteles y crepes
Inscripciones e información: apeldor2022@gmail.com
06.84.33.57.49.
