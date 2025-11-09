Bourse aux jouets Elliant

Bourse aux jouets Elliant dimanche 9 novembre 2025.

Bourse aux jouets

Salle Polyvalente Elliant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 13:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Bourse aux jouets

Petite restauration sur place .

Salle Polyvalente Elliant 29140 Finistère Bretagne +33 6 98 38 26 77

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux jouets Elliant a été mis à jour le 2025-10-06 par OTC CCA