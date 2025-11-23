Bourse aux jouets Épinal
Bourse aux jouets Épinal dimanche 23 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Épinal Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 17:30:00
2025-11-23
Décorations de Noël, tenues de fête, déguisements, tout ce qui brille…
Pour la plus grande joie des enfants, Saint-Nicolas distribuera des friandises le dimanche à partir de 10h.
Dépôt samedi à partir de 8h à 18h
Vente dimanche
Lundi 24 novembre restitution des invendus.Tout public
Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 34 18 20
English :
Christmas decorations, party outfits, masquerade costume, anything that sparkles…
To the delight of children, Saint-Nicolas will be handing out treats on Sunday from 10am.
Drop-off Saturday from 8am to 6pm
Sale on Sunday
Monday November 24 return of unsold goods.
German :
Weihnachtsdekorationen, festliche Kleidung, Kostüme, alles was glänzt…
Zur Freude der Kinder wird St. Nikolaus am Sonntag ab 10 Uhr Süßigkeiten verteilen.
Abgabe Samstag ab 8 Uhr bis 18 Uhr
Verkauf am Sonntag
Montag, 24. November Rückgabe der unverkauften Waren.
Italiano :
Decorazioni natalizie, abiti da festa, vestiti in maschera, tutto ciò che brilla…
Per la gioia di tutti i bambini, Saint-Nicolas distribuirà caramelle domenica a partire dalle 10.00.
Vendita sabato dalle 8.00 alle 18.00
Vendita domenica
Lunedì 24 novembre restituzione della merce invenduta.
Espanol :
Adornos navideños, trajes de fiesta, disfraces, cualquier cosa que brille…
Para deleite de todos los niños, Saint-Nicolas repartirá caramelos el domingo a partir de las 10 de la mañana.
Venta el sábado de 8:00 a 18:00
Venta el domingo
Lunes 24 de noviembre devolución de la mercancía no vendida.
L’événement Bourse aux jouets Épinal a été mis à jour le 2025-10-28 par OT EPINAL ET SA REGION