Bourse aux jouets

Épinal Vosges

Gratuit

Gratuit

Dimanche 2025-11-23 09:00:00

2025-11-23 17:30:00

2025-11-23

Décorations de Noël, tenues de fête, déguisements, tout ce qui brille…

Pour la plus grande joie des enfants, Saint-Nicolas distribuera des friandises le dimanche à partir de 10h.

Dépôt samedi à partir de 8h à 18h

Vente dimanche

Lundi 24 novembre restitution des invendus.Tout public

Épinal 88000 Vosges Grand Est

English :

Christmas decorations, party outfits, masquerade costume, anything that sparkles…

To the delight of children, Saint-Nicolas will be handing out treats on Sunday from 10am.

Drop-off Saturday from 8am to 6pm

Sale on Sunday

Monday November 24 return of unsold goods.

German :

Weihnachtsdekorationen, festliche Kleidung, Kostüme, alles was glänzt…

Zur Freude der Kinder wird St. Nikolaus am Sonntag ab 10 Uhr Süßigkeiten verteilen.

Abgabe Samstag ab 8 Uhr bis 18 Uhr

Verkauf am Sonntag

Montag, 24. November Rückgabe der unverkauften Waren.

Italiano :

Decorazioni natalizie, abiti da festa, vestiti in maschera, tutto ciò che brilla…

Per la gioia di tutti i bambini, Saint-Nicolas distribuirà caramelle domenica a partire dalle 10.00.

Vendita sabato dalle 8.00 alle 18.00

Vendita domenica

Lunedì 24 novembre restituzione della merce invenduta.

Espanol :

Adornos navideños, trajes de fiesta, disfraces, cualquier cosa que brille…

Para deleite de todos los niños, Saint-Nicolas repartirá caramelos el domingo a partir de las 10 de la mañana.

Venta el sábado de 8:00 a 18:00

Venta el domingo

Lunes 24 de noviembre devolución de la mercancía no vendida.

