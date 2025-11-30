Bourse aux jouets et à la périculture

Jeandelize Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 08:30:00

fin : 2025-11-30 17:30:00

2025-11-30

Proposée par la Jeunesse de Jeandelize.

Inscriptions obligatoires 06 60 51 85 59

Petite restauration sur placeTout public

Jeandelize 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 60 51 85 59

English :

Organized by Jeunesse de Jeandelize.

Registration required 06 60 51 85 59

Snacks on site

German :

Angeboten von der Jugend von Jeandelize.

Anmeldung erforderlich 06 60 51 85 59

Kleine Snacks vor Ort

Italiano :

Organizzato dalla Jeunesse de Jeandelize.

Iscrizione obbligatoria 06 60 51 85 59

Spuntini sul posto

Espanol :

Organizado por Jeunesse de Jeandelize.

Inscripción obligatoria 06 60 51 85 59

Aperitivos in situ

