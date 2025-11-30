Bourse aux jouets et à la périculture Jeandelize
Bourse aux jouets et à la périculture Jeandelize dimanche 30 novembre 2025.
Bourse aux jouets et à la périculture
Jeandelize Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 08:30:00
fin : 2025-11-30 17:30:00
Proposée par la Jeunesse de Jeandelize.
Inscriptions obligatoires 06 60 51 85 59
Petite restauration sur placeTout public
Jeandelize 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 60 51 85 59
English :
Organized by Jeunesse de Jeandelize.
Registration required 06 60 51 85 59
Snacks on site
German :
Angeboten von der Jugend von Jeandelize.
Anmeldung erforderlich 06 60 51 85 59
Kleine Snacks vor Ort
Italiano :
Organizzato dalla Jeunesse de Jeandelize.
Iscrizione obbligatoria 06 60 51 85 59
Spuntini sul posto
Espanol :
Organizado por Jeunesse de Jeandelize.
Inscripción obligatoria 06 60 51 85 59
Aperitivos in situ
L’événement Bourse aux jouets et à la périculture Jeandelize a été mis à jour le 2025-10-15 par MILTOL