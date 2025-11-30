Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse aux jouets et à la périculture Jeandelize

Bourse aux jouets et à la périculture

Bourse aux jouets et à la périculture Jeandelize dimanche 30 novembre 2025.

Bourse aux jouets et à la périculture

Jeandelize Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 08:30:00
fin : 2025-11-30 17:30:00

Date(s) :
2025-11-30

Proposée par la Jeunesse de Jeandelize.
Inscriptions obligatoires 06 60 51 85 59
Petite restauration sur placeTout public
0  .

Jeandelize 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 60 51 85 59 

English :

Organized by Jeunesse de Jeandelize.
Registration required 06 60 51 85 59
Snacks on site

German :

Angeboten von der Jugend von Jeandelize.
Anmeldung erforderlich 06 60 51 85 59
Kleine Snacks vor Ort

Italiano :

Organizzato dalla Jeunesse de Jeandelize.
Iscrizione obbligatoria 06 60 51 85 59
Spuntini sul posto

Espanol :

Organizado por Jeunesse de Jeandelize.
Inscripción obligatoria 06 60 51 85 59
Aperitivos in situ

L’événement Bourse aux jouets et à la périculture Jeandelize a été mis à jour le 2025-10-15 par MILTOL