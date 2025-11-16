Bourse aux jouets et à la puériculture

Salle polyvalente BOULLEVILLE Boulleville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-16

BOURSE AUX JOUETS ET A LA PUERICULTURE à BOULLEVILLE le Dimanche 16 novembre de 9 h à 17 heures

BOURSE AUX JOUETS ET A LA PUERICULTURE à BOULLEVILLE le Dimanche 16 novembre de 9 h à 17 heures .

Salle polyvalente BOULLEVILLE Boulleville 27210 Eure Normandie +33 6 95 33 13 35 marcheboulleville@gmail.com

English : Bourse aux jouets et à la puériculture

TOY AND PUERICULTURE FAIR in BOULLEVILLE on Sunday, November 16 from 9 a.m. to 5 p.m

German :

JOUETS- UND KINDERBÖRSE in BOULLEVILLE am Sonntag, dem 16. November, von 9 bis 17 Uhr

Italiano :

FIERA DEI GIOCATTOLI E DEI PUPPY a BOULLEVILLE domenica 16 novembre dalle 9.00 alle 17.00

Espanol :

FERIA DEL JUGUETE Y DEL CACHORRO en BOULLEVILLE el domingo 16 de noviembre de 9.00 a 17.00 h

L’événement Bourse aux jouets et à la puériculture Boulleville a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Honfleur-Beuzeville