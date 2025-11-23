Bourse aux jouets et à la puériculture Salle des fêtes Bueil
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
La salle des fêtes de Bueil accueille une bourse aux jouets et à la puériculture. L’occasion idéale pour trouver jouets, vêtements, matériel et accessoires pour enfants à prix accessibles, tout en offrant une seconde vie aux objets.
Un rendez-vous convivial à partager en famille à l’approche des fêtes. .
Salle des fêtes Rue de Milval Bueil 27730 Eure Normandie +33 6 88 22 61 05
