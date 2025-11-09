Bourse aux jouets et à la puériculture Foyer communal Fixem

Bourse aux jouets et à la puériculture

Foyer communal 14 rue de Metz Fixem Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 08:30:00

fin : 2025-11-09 16:30:00

Date(s) :

2025-11-09

La bourse aux jouets et à la puériculture vous donne l’occasion de faire de bonnes affaires et de dénicher des trésors pour vos enfants à petits prix.

Vous trouverez sans doute de quoi vous faire plaisir avec une offre de jouets, livres, vêtements et matériel de puériculture.

Restauration salée et sucrée sur place.Tout public

0 .

Foyer communal 14 rue de Metz Fixem 57570 Moselle Grand Est

English :

The toy and childcare market is a great opportunity to find bargains and treasures for your children at low prices.

You’re sure to find something to please you, with toys, books, clothes and childcare equipment on offer.

Sweet and savoury snacks on site.

German :

Auf der Spielzeug- und Babyartikelbörse haben Sie die Gelegenheit, Schnäppchen zu machen und Schätze für Ihre Kinder zu kleinen Preisen aufzustöbern.

Bei dem Angebot an Spielzeug, Büchern, Kleidung und Babyausstattung finden Sie bestimmt etwas, das Ihnen Freude bereitet.

Herzhafte und süße Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Il mercato dei giocattoli e della puericultura è un’ottima occasione per fare affari e acquistare tesori per i vostri bambini a prezzi bassi.

Troverete sicuramente qualcosa di vostro gradimento, con giocattoli, libri, vestiti e attrezzature per l’infanzia in offerta.

Spuntini dolci e salati in loco.

Espanol :

La feria del juguete y la puericultura es una gran oportunidad para hacerse con algunas gangas y tesoros para sus hijos a precios bajos.

Seguro que encuentra algo que le guste: juguetes, libros, ropa y artículos de puericultura.

Aperitivos dulces y salados in situ.

L’événement Bourse aux jouets et à la puériculture Fixem a été mis à jour le 2025-10-29 par OT CATTENOM ET ENVIRONS