Bourse aux jouets et à la puériculture Rue du Temple Mouriès

Dimanche 12 octobre 2025 de 9h à 16h. Rue du Temple Centre Culturel de Mouriès Mouriès Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 16:00:00

2025-10-12

Venez flâner à la Bourse aux jouets et à la puériculture au Centre Culturel de Mouriès, dimanche 12 octobre, de 9h à 16h !

Organisé par l’association Les Nounous de Mouriès



Rendez-vous dans la grande salle du Centre Culturel de Mouriès pour faire de bonnes affaires !

Bébé arrive, les pitchouns grandissent, vous avez un cadeau à faire… vous trouverez forcément votre bonheur, parmi de nombreux objets et habits de seconde main !



Buvette et restauration rapide sur place



Exposants inscriptions par téléphone .

Rue du Temple Centre Culturel de Mouriès Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 24 43 27

English :

Come and browse at the Toy and childcare goods exchange at the Mouriès Cultural Centre on Sunday 12 October, from 9am to 4pm!

German :

Kommen Sie am Sonntag, den 12. Oktober, von 9 bis 16 Uhr zur Spielzeug- und Babyartikelbörse im Kulturzentrum von Mouriès!

Italiano :

Venite a curiosare nel mercato dei giocattoli e della puericultura del Centre Culturel de Mouriès domenica 12 ottobre, dalle 9.00 alle 16.00!

Espanol :

Venga a descubrir el mercado del juguete y la puericultura en el Centre Culturel de Mouriès el domingo 12 de octubre, de 9.00 a 16.00 h

