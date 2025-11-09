Bourse aux jouets et à la puériculture Saint-Jean-d’Elle

Bourse aux jouets et à la puériculture Saint-Jean-d’Elle dimanche 9 novembre 2025.

Bourse aux jouets et à la puériculture

Saint-Jean-d’Elle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 08:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Rendez-vous le dimanche 09 novembre prochain à la salle des fêtes de Saint Jean d’elle ! .

Saint-Jean-d’Elle 50810 Manche Normandie +33 6 74 91 70 20

English : Bourse aux jouets et à la puériculture

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux jouets et à la puériculture Saint-Jean-d’Elle a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Saint-Lô