Bourse aux jouets et à la puériculture solidaire Résidence EVS “Le Onze” Vernon

Bourse aux jouets et à la puériculture solidaire

Résidence EVS “Le Onze” 11 avenue winston churchill Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 14:00:00

fin : 2025-12-12 18:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Vendredi 12 décembre, de 14h à 18h, rendez-vous à la résidence EVS “Le Onze”, 11 avenue Winston Churchill à Vernon, au bout de l’impasse, pour la bourse aux jouets et à la puériculture solidaire.

Venez préparer Noël en trouvant jouets, peluches, livres et jeux de société pour les enfants de 0 à 12 ans, à des prix tout doux. La vente sera assurée par notre équipe et les résidents de la résidence, dans une ambiance conviviale et solidaire.

Tous les jouets non vendus seront ensuite offerts aux hôpitaux pour apporter un peu de magie aux enfants qui en ont besoin. .

Résidence EVS “Le Onze” 11 avenue winston churchill Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 54 87 55

