bourse aux jouets et à la puériculture Halle de Verdun-Ciel Verdun-Ciel
samedi 10 octobre 2026 · Halle de Verdun-Ciel · Verdun-Ciel
Informations pratiques
Verdun-Ciel
bourse aux jouets et à la puériculture
Halle de Verdun-Ciel 15 Rue de Verdun Verdun-Ciel Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Découvrez la bourse aux jouets et à la puériculture au profit des écoles de Verdun-Ciel. Buvette et restauration sur place. .
Halle de Verdun-Ciel 15 Rue de Verdun Verdun-Ciel 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 00 92 56
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English : bourse aux jouets et à la puériculture
L’événement bourse aux jouets et à la puériculture Verdun-Ciel a été mis à jour le 2026-09-09 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III
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