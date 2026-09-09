bourse aux jouets et à la puériculture Halle de Verdun-Ciel Verdun-Ciel

Informations pratiques

Verdun-Ciel

bourse aux jouets et à la puériculture

Halle de Verdun-Ciel 15 Rue de Verdun Verdun-Ciel Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Découvrez la bourse aux jouets et à la puériculture au profit des écoles de Verdun-Ciel. Buvette et restauration sur place. .

Halle de Verdun-Ciel 15 Rue de Verdun Verdun-Ciel 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 00 92 56

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English : bourse aux jouets et à la puériculture

L’événement bourse aux jouets et à la puériculture Verdun-Ciel a été mis à jour le 2026-09-09 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III