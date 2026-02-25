Bourse aux jouets et à la puériculture Route de Verdun Verdun-sur-le-Doubs
Bourse aux jouets et à la puériculture Route de Verdun Verdun-sur-le-Doubs dimanche 29 mars 2026.
Bourse aux jouets et à la puériculture
Route de Verdun Grande Halle Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Bourse aux jouets et à la puériculture organisée par l’APE de Verdun-Ciel Les écoliers du Doubs-Ciel au profit des élèves des deux écoles. Buvette et restauration sur place .
Route de Verdun Grande Halle Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 69 73 75 ape.ciel71350@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bourse aux jouets et à la puériculture
L’événement Bourse aux jouets et à la puériculture Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-02-25 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I