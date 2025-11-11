Bourse aux jouets et à la puériculture Villeneuve Villeneuve
Faubourg du Grès Villeneuve Aveyron
Début : Mardi 2025-11-11
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Bourse au jouets et à la puériculture organisé par M2V BB12
Vente de crêpes et de boissons durant la journée
Faubourg du Grès Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie boursebcv@gmail.com
English :
Toy and childcare market organized by M2V BB12
Pancakes and drinks for sale during the day
German :
Spielzeug- und Babyartikelbörse, organisiert von M2V BB12
Verkauf von Crêpes und Getränken während des Tages
Italiano :
Mercatino di giocattoli e articoli per l’infanzia organizzato da M2V BB12
Frittelle e bevande in vendita per tutto il giorno
Espanol :
Mercadillo de juguetes y puericultura organizado por M2V BB12
Venta de tortitas y bebidas durante todo el día
