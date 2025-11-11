Bourse aux jouets et à la puériculture Villeneuve Villeneuve

Bourse aux jouets et à la puériculture Villeneuve

Faubourg du Grès Villeneuve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Bourse au jouets et à la puériculture organisé par M2V BB12

Vente de crêpes et de boissons durant la journée

Faubourg du Grès Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie boursebcv@gmail.com

English :

Toy and childcare market organized by M2V BB12

Pancakes and drinks for sale during the day

German :

Spielzeug- und Babyartikelbörse, organisiert von M2V BB12

Verkauf von Crêpes und Getränken während des Tages

Italiano :

Mercatino di giocattoli e articoli per l’infanzia organizzato da M2V BB12

Frittelle e bevande in vendita per tutto il giorno

Espanol :

Mercadillo de juguetes y puericultura organizado por M2V BB12

Venta de tortitas y bebidas durante todo el día

