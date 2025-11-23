Bourse aux jouets et à la puériculture Villeneuve Villeneuve

Bourse aux jouets et à la puériculture Villeneuve Villeneuve dimanche 23 novembre 2025.

Bourse aux jouets et à la puériculture Villeneuve

Faubourg du Grès Villeneuve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

De nombreux stands avec jouets, articles de puériculture, vêtements …

De 9h à 14h. Organisé par le l’APE de l’école de la Bastide

Tarif exposants

– 7€ la table ou emplacement vide de 1m80

– 9€ la table ou emplacement vide de 2m75 .

Faubourg du Grès Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 11 41 23 42

English :

Numerous stands with toys, childcare articles, clothes …

German :

Zahlreiche Stände mit Spielzeug, Babyartikeln, Kleidung …

Italiano :

Numerose bancarelle di giocattoli, articoli per l’infanzia, abbigliamento, ecc.

Espanol :

Numerosos puestos de venta de juguetes, artículos de puericultura, ropa, etc.

L’événement Bourse aux jouets et à la puériculture Villeneuve Villeneuve a été mis à jour le 2025-10-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)