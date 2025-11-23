Bourse aux jouets et à la puériculture Villeneuve Villeneuve
Faubourg du Grès Villeneuve Aveyron
Début : Dimanche 2025-11-23
2025-11-23
De nombreux stands avec jouets, articles de puériculture, vêtements …
De 9h à 14h. Organisé par le l’APE de l’école de la Bastide
Tarif exposants
– 7€ la table ou emplacement vide de 1m80
– 9€ la table ou emplacement vide de 2m75 .
Faubourg du Grès Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 11 41 23 42
English :
Numerous stands with toys, childcare articles, clothes …
German :
Zahlreiche Stände mit Spielzeug, Babyartikeln, Kleidung …
Italiano :
Numerose bancarelle di giocattoli, articoli per l’infanzia, abbigliamento, ecc.
Espanol :
Numerosos puestos de venta de juguetes, artículos de puericultura, ropa, etc.
