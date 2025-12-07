Bourse aux Jouets et Articles de puériculture Espace Jean Dubessay Bellerive-sur-Allier

Bourse aux Jouets et Articles de puériculture

Espace Jean Dubessay 1 rue Croix des Barres Bellerive-sur-Allier Allier

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

2ème Bourse aux Jouets organisée par le Comité des Fêtes de Bellerive/Allier

Objectifs 1) Encourager les achats de seconde mains 2) Faire plaisir aux plus petits 3) Préparer la venue d’un enfant

Espace Jean Dubessay 1 rue Croix des Barres Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 97 67 70 comitedesfetesbellerive03700@gmail.com

English :

2nd Toy Fair organized by the Comité des Fêtes de Bellerive/Allier

Objectives:1) Encourage second-hand purchases 2) Give pleasure to the little ones 3) Prepare the arrival of a child

