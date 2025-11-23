Bourse aux jouets et aux décorations de Noël Salle des fêtes Malissard

Bourse aux jouets et aux décorations de Noël

Salle des fêtes Place Émile Courthial Malissard Drôme

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 16:00:00

2025-11-23

Venez trouver vos jouets et décorations pour Noël !

Salle des fêtes Place Émile Courthial Malissard 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 22 00 contact.accueil@malissard.fr

English :

Come and find your toys and decorations for Christmas!

German :

Kommen Sie und finden Sie Ihre Spielsachen und Dekorationen für Weihnachten!

Italiano :

Venite a trovare i vostri giocattoli e le decorazioni per il Natale!

Espanol :

¡Ven a buscar tus juguetes y adornos de Navidad!

