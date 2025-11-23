Bourse aux jouets et aux décorations de Noël Salle des fêtes Malissard
Bourse aux jouets et aux décorations de Noël Salle des fêtes Malissard dimanche 23 novembre 2025.
Bourse aux jouets et aux décorations de Noël
Salle des fêtes Place Émile Courthial Malissard Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 16:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Venez trouver vos jouets et décorations pour Noël !
.
Salle des fêtes Place Émile Courthial Malissard 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 22 00 contact.accueil@malissard.fr
English :
Come and find your toys and decorations for Christmas!
German :
Kommen Sie und finden Sie Ihre Spielsachen und Dekorationen für Weihnachten!
Italiano :
Venite a trovare i vostri giocattoli e le decorazioni per il Natale!
Espanol :
¡Ven a buscar tus juguetes y adornos de Navidad!
L’événement Bourse aux jouets et aux décorations de Noël Malissard a été mis à jour le 2025-11-10 par Valence Romans Tourisme