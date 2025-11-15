Bourse aux jouets et aux livres Mairie Cérilly

Bourse aux jouets et aux livres

Mairie ASC Judo Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

L’ASC Judo organise une grande bourse aux jouets et aux livres le samedi 15 novembre à la salle des fêtes de Cérilly. Venez chiner des trésors ou vendre les vôtres !

Buvette et restauration sur place.

Mairie ASC Judo Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 21 32 48 patrick.ribet651@orange.fr

English :

ASC Judo is organizing a big toy and book fair on Saturday November 15 at the Salle des Fêtes in Cérilly. Come and find treasures or sell your own!

Refreshments and catering on site.

German :

Der ASC Judo organisiert am Samstag, den 15. November, eine große Spielzeug- und Bücherbörse in der Festhalle von Cérilly. Kommen Sie vorbei und stöbern Sie nach Schätzen oder verkaufen Sie Ihre eigenen!

Getränke und Essen vor Ort.

Italiano :

L’ASC Judo organizza una grande fiera di giocattoli e libri sabato 15 novembre presso la sala del villaggio di Cérilly. Venite a cercare i vostri tesori o a vendere i vostri!

Rinfreschi e cibo disponibili sul posto.

Espanol :

El ASC Judo organiza una gran feria de juguetes y libros el sábado 15 de noviembre en la sala de fiestas de Cérilly. Ven a buscar tesoros o a vender los tuyos

Habrá refrescos y comida in situ.

