Bourse aux jouets et aux livres Mairie Cérilly

Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
L’ASC Judo organise une grande bourse aux jouets et aux livres le samedi 15 novembre à la salle des fêtes de Cérilly. Venez chiner des trésors ou vendre les vôtres !
Buvette et restauration sur place.
Mairie ASC Judo Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 21 32 48 patrick.ribet651@orange.fr
English :
ASC Judo is organizing a big toy and book fair on Saturday November 15 at the Salle des Fêtes in Cérilly. Come and find treasures or sell your own!
Refreshments and catering on site.
German :
Der ASC Judo organisiert am Samstag, den 15. November, eine große Spielzeug- und Bücherbörse in der Festhalle von Cérilly. Kommen Sie vorbei und stöbern Sie nach Schätzen oder verkaufen Sie Ihre eigenen!
Getränke und Essen vor Ort.
Italiano :
L’ASC Judo organizza una grande fiera di giocattoli e libri sabato 15 novembre presso la sala del villaggio di Cérilly. Venite a cercare i vostri tesori o a vendere i vostri!
Rinfreschi e cibo disponibili sul posto.
Espanol :
El ASC Judo organiza una gran feria de juguetes y libros el sábado 15 de noviembre en la sala de fiestas de Cérilly. Ven a buscar tesoros o a vender los tuyos
Habrá refrescos y comida in situ.
