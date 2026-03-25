BOURSE AUX JOUETS ET AUX LIVRES

Saint-Michel-de-Dèze Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

La recyclerie de la vallée longue organise sa bourse aux jouets et aux livres, vous y trouverez de quoi amuser les petits et dénicher des ouvrages pour garnir votre bibliothèque.

Profitez aussi d’une buvette et d’un stand de gâteaux.

La recyclerie de la vallée longue organise sa bourse aux jouets et aux livres, vous y trouverez de quoi amuser les petits et dénicher des ouvrages pour garnir votre bibliothèque.

Profitez aussi d’une buvette et d’un stand de gâteaux. .

Saint-Michel-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie recyclerie.v.l.48@gmail.com

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English :

The vallée longue recycling center is organizing its toy and book fair, where you’ll find plenty to keep the little ones amused and books to fill your library.

There’s also a refreshment stand and a cake stall.

L’événement BOURSE AUX JOUETS ET AUX LIVRES Saint-Michel-de-Dèze a été mis à jour le 2026-03-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère