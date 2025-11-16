Bourse aux jouets et aux vêtements Place de la Mairie Ainay-le-Château

Bourse aux jouets et aux vêtements

Place de la Mairie Mairie Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : 2025-11-16

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Le dimanche 16 novembre 2025 de 9h00 à 17h00, grande bourse aux jouets et aux vêtements d’enfants à la salle des Fêtes d’Ainay-le-Château (Place du Champ de Foire).

Gratuit pour les visiteurs, 3€ la table d’1.80m pour les exposants.

Place de la Mairie Mairie Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 90 05 mairie.ainay@orange.fr

English :

Sunday, November 16, 2025 from 9:00 am to 5:00 pm, large toy and children’s clothing fair at the Salle des Fêtes in Ainay-le-Château (Place du Champ de Foire).

Free for visitors, 3? per 1.80m table for exhibitors.

German :

Am Sonntag, den 16. November 2025, findet von 9.00 bis 17.00 Uhr im Festsaal von Ainay-le-Château (Place du Champ de Foire) eine große Spielzeug- und Kinderkleiderbörse statt.

Kostenlos für Besucher, 3? pro Tisch (1,80 m) für Aussteller.

Italiano :

Domenica 16 novembre 2025, dalle 9.00 alle 17.00, fiera dell’abbigliamento e dei giocattoli per bambini presso la Salle des Fêtes di Ainay-le-Château (Place du Champ de Foire).

Gratuito per i visitatori, 3? per tavolo da 1,80 m per gli espositori.

Espanol :

El domingo 16 de noviembre de 2025, de 9.00 a 17.00 h, feria de ropa y juguetes infantiles en la Salle des Fêtes de Ainay-le-Château (Place du Champ de Foire).

Gratuito para los visitantes, 3? por mesa de 1,80 m para los expositores.

