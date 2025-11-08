Bourse aux jouets et aux vêtements

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Organisée par les Résidents de la maison de retraite

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

English :

Organized by the Residents of the Retirement Home

German :

Organisiert von den Bewohnern des Altenheims

Italiano :

Organizzato dai residenti della casa di riposo

Espanol :

Organizado por los residentes de la residencia

L’événement Bourse aux jouets et aux vêtements Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2022-10-05 par OT DE LA BAIE DE SOMME