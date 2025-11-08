Bourse aux jouets et aux vêtements Cayeux-sur-Mer
Bourse aux jouets et aux vêtements Cayeux-sur-Mer samedi 8 novembre 2025.
Bourse aux jouets et aux vêtements
Cayeux-sur-Mer Somme
Début : 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-08
Organisée par les Résidents de la maison de retraite
Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04
English :
Organized by the Residents of the Retirement Home
German :
Organisiert von den Bewohnern des Altenheims
Italiano :
Organizzato dai residenti della casa di riposo
Espanol :
Organizado por los residentes de la residencia
L’événement Bourse aux jouets et aux vêtements Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2022-10-05 par OT DE LA BAIE DE SOMME