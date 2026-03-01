Bourse aux jouets et aux vêtements Salle polyvalente Écommoy

Bourse aux jouets et aux vêtements

Salle polyvalente Rue Alexandre Bellanger Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Bourse aux jouets et aux vêtements organisée par l’amicale des écoles publiques d’Ecommoy.

.

Salle polyvalente Rue Alexandre Bellanger Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire aepe.commoy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Toy and clothing fair organized by the Ecommoy public school association.

L’événement Bourse aux jouets et aux vêtements Écommoy a été mis à jour le 2026-03-05 par CDT72