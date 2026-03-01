Bourse aux jouets et aux vêtements Salle polyvalente Écommoy
Bourse aux jouets et aux vêtements Salle polyvalente Écommoy dimanche 29 mars 2026.
Bourse aux jouets et aux vêtements
Salle polyvalente Rue Alexandre Bellanger Écommoy Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Bourse aux jouets et aux vêtements organisée par l’amicale des écoles publiques d’Ecommoy.
.
Salle polyvalente Rue Alexandre Bellanger Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire aepe.commoy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Toy and clothing fair organized by the Ecommoy public school association.
L’événement Bourse aux jouets et aux vêtements Écommoy a été mis à jour le 2026-03-05 par CDT72