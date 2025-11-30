Bourse aux jouets et aux vêtements Fréhel
Bourse aux jouets et aux vêtements Fréhel dimanche 30 novembre 2025.
Salle des fêtes Fréhel Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-30 09:30:00
fin : 2025-11-30 17:30:00
2025-11-30
Vente de cookies, barbe à papa
Restauration sucrée et buvette .
Salle des fêtes Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 50 50 58 13
