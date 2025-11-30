Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse aux jouets et aux vêtements Lapalisse dimanche 30 novembre 2025.

Salle de la Grenette Lapalisse Allier

Début : Dimanche 2025-11-30 08:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00

Organisé par le Judo Club.
Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 87 85 03 

English : Toy and clothing fair

Organised by Judo Club.

German :

Organisiert vom Judo Club.

Italiano :

Organizzato dal Judo Club.

Espanol :

Organizado por el Judo Club.

