Bourse aux jouets et aux vêtements Lapalisse
Bourse aux jouets et aux vêtements Lapalisse dimanche 30 novembre 2025.
Bourse aux jouets et aux vêtements
Salle de la Grenette Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-30 08:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Organisé par le Judo Club.
.
Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 87 85 03
English : Toy and clothing fair
Organised by Judo Club.
German :
Organisiert vom Judo Club.
Italiano :
Organizzato dal Judo Club.
Espanol :
Organizado por el Judo Club.
L’événement Bourse aux jouets et aux vêtements Lapalisse a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de tourisme du pays de Lapalisse