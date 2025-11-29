Bourse aux jouets et aux vêtements Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
1 café offert
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Bourse aux vêtements organisé par l’école L’Escale. Sur réservation pour les personnes qui veulent déposer leur vêtements.
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 15 14 62
English :
Clothing market organized by L’Escale school. Reservations required for those wishing to drop off their clothes.
German :
Kleiderbörse, die von der Schule L’Escale organisiert wird. Mit Reservierung für Personen, die ihre Kleidung abgeben möchten.
Italiano :
Mercatino di vestiti organizzato dalla scuola L’Escale. È necessaria la prenotazione per chi desidera consegnare i propri abiti.
Espanol :
Mercadillo de ropa organizado por la escuela L’Escale. Es necesario reservar para dejar la ropa.
L’événement Bourse aux jouets et aux vêtements Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme du Haut-Lignon