Bourse aux jouets et aux vêtements Salle des fêtes Les Andelys

Bourse aux jouets et aux vêtements

Salle des fêtes 22 avenue du Général de Gaulle Les Andelys

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

Venez participer à notre bourse aux jouets et aux vêtements au profit de l’association de parents d’élèves les amis de marcel. Les bénéfices servent à financer les projets scolaires des élèves.

Ouverte au public de 9h à 17h .

Salle des fêtes 22 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700

English : Bourse aux jouets et aux vêtements

