Bourse aux jouets et aux vêtements Salle Camille Joignon Ligny-en-Barrois

Salle Camille Joignon 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois Meuse
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Bourse aux jouets, vêtements, livres et matériel de puériculture au profit de la coopérative scolaire.
Pas d’exposant extérieur, seule l’école expose.
Tombola à 2 € le ticket, nombreux lots à gagner.
Entrée gratuiteTout public
Salle Camille Joignon 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 31 26 73 04
English :
Market for toys, clothes, books and childcare equipment to benefit the school cooperative.
No outside exhibitors, only the school.
Tombola at 2? a ticket, many prizes to be won.
Free admission
German :
Börse für Spielzeug, Kleidung, Bücher und Babyausstattung zu Gunsten der Schulkooperative.
Keine externen Aussteller, nur die Schule stellt aus.
Tombola zu 2 ? pro Los, zahlreiche Preise zu gewinnen.
Freier Eintritt
Italiano :
Fiera di giocattoli, vestiti, libri e attrezzature per l’infanzia a favore della cooperativa scolastica.
Nessun espositore esterno, solo la scuola.
Tombola a 2 euro a biglietto, con molti premi in palio.
Ingresso libero
Espanol :
Feria de juguetes, ropa, libros y material de puericultura a beneficio de la cooperativa escolar.
No hay expositores externos, sólo la escuela.
Tómbola a 2? el boleto, muchos premios para ganar.
Entrada gratuita
