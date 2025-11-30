Bourse aux jouets et aux vêtements Salle Camille Joignon Ligny-en-Barrois

Bourse aux jouets et aux vêtements

Salle Camille Joignon 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Bourse aux jouets, vêtements, livres et matériel de puériculture au profit de la coopérative scolaire.

Pas d’exposant extérieur, seule l’école expose.

Tombola à 2 € le ticket, nombreux lots à gagner.

Entrée gratuiteTout public

0 .

Salle Camille Joignon 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 31 26 73 04

English :

Market for toys, clothes, books and childcare equipment to benefit the school cooperative.

No outside exhibitors, only the school.

Tombola at 2? a ticket, many prizes to be won.

Free admission

German :

Börse für Spielzeug, Kleidung, Bücher und Babyausstattung zu Gunsten der Schulkooperative.

Keine externen Aussteller, nur die Schule stellt aus.

Tombola zu 2 ? pro Los, zahlreiche Preise zu gewinnen.

Freier Eintritt

Italiano :

Fiera di giocattoli, vestiti, libri e attrezzature per l’infanzia a favore della cooperativa scolastica.

Nessun espositore esterno, solo la scuola.

Tombola a 2 euro a biglietto, con molti premi in palio.

Ingresso libero

Espanol :

Feria de juguetes, ropa, libros y material de puericultura a beneficio de la cooperativa escolar.

No hay expositores externos, sólo la escuela.

Tómbola a 2? el boleto, muchos premios para ganar.

Entrada gratuita

L’événement Bourse aux jouets et aux vêtements Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2025-11-04 par OT SUD MEUSE