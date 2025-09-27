Bourse aux jouets et aux vêtements rue des Soeurs Lusigny

Bourse aux jouets et aux vêtements rue des Soeurs Lusigny samedi 27 septembre 2025.

Bourse aux jouets et aux vêtements

rue des Soeurs Salle polyvalente Lusigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-27

Grande bourse aux jouets, vêtements, chaussures et articles de puériculture pour enfants de 0 à 16 ans, organisée par le Comité des fêtes de Lusigny. Dépôts sur rendez-vous uniquement. Dépôts limités !

.

rue des Soeurs Salle polyvalente Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 25 28 37

English :

Big fair for toys, clothes, shoes and childcare items for children aged 0-16, organized by the Comité des fêtes de Lusigny. Deposits by appointment only. Deposits limited!

German :

Große Börse für Spielzeug, Kleidung, Schuhe und Babyartikel für Kinder von 0 bis 16 Jahren, organisiert vom Festkomitee von Lusigny. Abgabe nur nach vorheriger Absprache. Begrenzte Einlagen!

Italiano :

Grande vendita di giocattoli, vestiti, scarpe e articoli di puericultura per bambini da 0 a 16 anni, organizzata dal Comité des fêtes de Lusigny. Consegna solo su appuntamento. I depositi sono limitati!

Espanol :

Gran venta de juguetes, ropa, calzado y artículos de puericultura para niños de 0 a 16 años, organizada por el Comité des fêtes de Lusigny. Entrega con cita previa. Depósito limitado

L’événement Bourse aux jouets et aux vêtements Lusigny a été mis à jour le 2025-08-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région