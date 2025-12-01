Bourse aux jouets et aux vêtements Marché de Noël

1 Rue du Four Banal Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 08:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

L’école des Vallée met en place une bourse aux jouets de Noël et un marché de producteurs et d’artisans dans la salle des fêtes de la commune. Un spectacle pour enfants sera proposé à 10h et le Père Noël sera présent pour faire des photos avec les enfants ! Buvette/restauration

L’école des Vallée met en place une bourse aux jouets de Noël et un marché de producteurs et d’artisans dans la salle des fêtes de la commune. Un spectacle pour enfants sera proposé à 10h et le Père Noël sera présent pour faire des photos avec les enfants ! Tarif de 3€ pour 1,50m et 5€ les 3m . Buvette et restauration. .

1 Rue du Four Banal Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 67 21 90 09

English :

The Ecole des Vallée is organizing a Christmas toy fair and a farmers’ and craftsmen’s market in the village hall. There will be a children’s show at 10 a.m., and Santa Claus will be on hand to take photos with the children! Refreshments

L’événement Bourse aux jouets et aux vêtements Marché de Noël Senonches a été mis à jour le 2025-11-28 par OTs DU PERCHE