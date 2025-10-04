Bourse aux jouets et aux vêtements Salle des fêtes Montbeugny
Bourse aux jouets et aux vêtements Salle des fêtes Montbeugny samedi 4 octobre 2025.
Bourse aux jouets et aux vêtements
Salle des fêtes 45 rue de l’Agriculture Montbeugny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 08:30:00
fin : 2025-10-04 16:30:00
Date(s) :
2025-10-04
Découvrez la bourse aux vêtements enfants, jouets, jeux, puériculture et vêtements de grossesse à Montbeugny une belle occasion de chiner, vendre ou trouver de bonnes affaires pour toute la famille !
.
Salle des fêtes 45 rue de l’Agriculture Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 46 54 00 lesmomesmontbeugny@gmail.com
English :
Discover the children’s clothes, toys, games, nursery and maternity clothes fair in Montbeugny: a great opportunity to bargain, sell or find good deals for the whole family!
German :
Entdecken Sie die Börse für Kinderkleidung, Spielzeug, Spiele, Kinderpflege und Schwangerschaftsbekleidung in Montbeugny: eine gute Gelegenheit, um zu stöbern, zu verkaufen oder Schnäppchen für die ganze Familie zu finden!
Italiano :
Scoprite la fiera dell’abbigliamento per bambini, dei giocattoli, dei giochi, dell’assistenza all’infanzia e dei vestiti premaman a Montbeugny: una grande opportunità per contrattare, vendere o trovare occasioni per tutta la famiglia!
Espanol :
Descubra la feria de ropa infantil, juguetes, juegos, puericultura y ropa premamá de Montbeugny: ¡una gran oportunidad para regatear, vender o encontrar gangas para toda la familia!
L’événement Bourse aux jouets et aux vêtements Montbeugny a été mis à jour le 2025-08-27 par Office du tourisme de Moulins & sa région