Bourse aux jouets et aux vêtements Salle des fêtes Montbeugny

Bourse aux jouets et aux vêtements

Salle des fêtes 45 rue de l’Agriculture Montbeugny Allier

Début : 2025-10-04 08:30:00

fin : 2025-10-04 16:30:00

2025-10-04

Découvrez la bourse aux vêtements enfants, jouets, jeux, puériculture et vêtements de grossesse à Montbeugny une belle occasion de chiner, vendre ou trouver de bonnes affaires pour toute la famille !

Salle des fêtes 45 rue de l’Agriculture Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 46 54 00 lesmomesmontbeugny@gmail.com

English :

Discover the children’s clothes, toys, games, nursery and maternity clothes fair in Montbeugny: a great opportunity to bargain, sell or find good deals for the whole family!

German :

Entdecken Sie die Börse für Kinderkleidung, Spielzeug, Spiele, Kinderpflege und Schwangerschaftsbekleidung in Montbeugny: eine gute Gelegenheit, um zu stöbern, zu verkaufen oder Schnäppchen für die ganze Familie zu finden!

Italiano :

Scoprite la fiera dell’abbigliamento per bambini, dei giocattoli, dei giochi, dell’assistenza all’infanzia e dei vestiti premaman a Montbeugny: una grande opportunità per contrattare, vendere o trovare occasioni per tutta la famiglia!

Espanol :

Descubra la feria de ropa infantil, juguetes, juegos, puericultura y ropa premamá de Montbeugny: ¡una gran oportunidad para regatear, vender o encontrar gangas para toda la familia!

