Bourse aux jouets et aux vêtements

Muret-le-Château Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

De 9h à 14h à la maison des associations bourse aux jouets et aux vêtements.

Possibilité de commander un panier pique-nique. Emplacement à 5€ avec une table et une chaise. .

Muret-le-Château 12330 Aveyron Occitanie +33 6 08 43 99 24

English :

From 9am to 2pm at the Maison des Associations: toy and clothes fair.

German :

Von 9.00 bis 14.00 Uhr im Haus der Vereine: Spielzeug- und Kleiderbörse.

Italiano :

Dalle 9.00 alle 14.00 presso la Maison des Associations: fiera del giocattolo e dell’abbigliamento.

Espanol :

De 9 a 14 h en la Maison des Associations: feria de juguetes y ropa.

