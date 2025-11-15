Bourse aux jouets et aux vêtements Muret-le-Château
Bourse aux jouets et aux vêtements Muret-le-Château samedi 15 novembre 2025.
Bourse aux jouets et aux vêtements
Muret-le-Château Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
De 9h à 14h à la maison des associations bourse aux jouets et aux vêtements.
Possibilité de commander un panier pique-nique. Emplacement à 5€ avec une table et une chaise. .
Muret-le-Château 12330 Aveyron Occitanie +33 6 08 43 99 24
English :
From 9am to 2pm at the Maison des Associations: toy and clothes fair.
German :
Von 9.00 bis 14.00 Uhr im Haus der Vereine: Spielzeug- und Kleiderbörse.
Italiano :
Dalle 9.00 alle 14.00 presso la Maison des Associations: fiera del giocattolo e dell’abbigliamento.
Espanol :
De 9 a 14 h en la Maison des Associations: feria de juguetes y ropa.
L’événement Bourse aux jouets et aux vêtements Muret-le-Château a été mis à jour le 2025-10-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)